Interview 20zehn: "Das Café ist wie ein Zuhause"

MARGIT RESCH: Das 20zehn ist - wie der Name schon sagt - im Jahr 2010 aus einer Laune heraus gegründet worden. Ich war vorher lange in der Schulmensa Ca'Rossini im Carossa-Gymnasium, habe dann dort aufgehört und wollte ein Bistro mit einem kleinen Imbiss machen. Das habe ich in der Herrngasse eröffnet, 2013 sind wir dann hierher in die Ländgasse gezogen. In diesen Räumen kann man ganz viel machen und so ist immer mehr hinzugekommen. Wir haben unterschiedliche Kunstwerke hier, haben auch manchmal abends auf. Es gibt bei uns Kunst, Kultur, Kabarett, Lesungen, aber auch Weihnachts- und Geburtstagsfeiern. Das Tolle hier ist: Wir sind an nichts gebunden. Wir probieren viel aus. Außerdem habe ich hier mein persönliches Sozialprojekt mit beeinträchtigten Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance hätten - und das ich auch selber finanziere. Gemeinsam mit Praktikanten von der Fachhochschule für Ernährung kommt hier eine tolle und unterschiedliche Mischung aus jungen Menschen zusammen. Das kostet viel Energie - ist aber auch schön. Wenn jeder Betrieb einen Menschen mitnehmen würde, der sich schwerer tut und der Staat das auch ein wenig mitfinanzieren würde, wäre das gut.