Nicht nur aber auch zu ihrem speziellen Wochenende sind aus Italien Gäste aus Rom und Florenz angereist. Nur Angehörige einer Nation nehmen mehr auf sich um nach München zu gelangen: Die US-Amerikaner. Das Reiseportal listet Besucher aus Chicago (Platz vier), Boston (Platz fünf), New York (Platz sieben) und Washington DC (Platz 14) auf. Kanada schickte aus Toronto gleich so viele Wiesnfreudige, dass es für Platz sechs in dem Ranking reicht.