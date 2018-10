München - Mit zwei Siegen in vier Spielen haben die Basketballer des FC Bayern bei ihrer Rückkehr in die Euroleague bislang einen beachtlich guten Start hingelegt. Doch am Donnerstagabend (18.45 Uhr) kommt mit dem Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul (3:1 Siege) nun noch einmal ein ganz anderes Königsklassen-Kaliber auf die Münchner zu.