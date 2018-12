International Mafia: Dutzende Festnahmen bei internationaler Razzia

BKA-Vizepräsident Peter Henzler sagte in Wiesbaden, das Rauschgift sei nach Erkenntnissen der Ermittler in Containern von Südamerika in europäische Häfen transportiert und dann in kleineren Mengen von 10 bis 20 Kilo mit präparierten Fahrzeugen nach Deutschland und Italien geschafft worden. "Die Erlöse aus diesem Rauschgifthandel wurden investiert, wurden gewaschen" - überwiegend in Italien, in Immobilien, insbesondere in Restaurants, erläuterte Henzler. "Hier in Deutschland ist bislang nicht festgestellt worden, dass in Immobilien investiert wurde, aber wir sind ja noch mitten in den Ermittlungen."

In Deutschland dienten Henzler zufolge Restaurants und Eiscafés als logistische Basis, um Personal halten und austauschen zu können. Das BKA und die Polizeien der Länder gehen von etwa 600 aktiven Mafia-Mitgliedern in Deutschland aus, am stärksten vertreten sei die 'Ndrangheta.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Mittwoch in München: "Die Mafia versucht überall an Einfluss zu gewinnen", beispielsweise im Drogenhandel und bei der Schutzgelderpressung. Italienische Mafia-Aktivitäten in Bayern beschäftigten die Behörden schon seit Jahren. Entscheidend sei, dass Ermittlungen durch noch mehr internationale Zusammenarbeit weiter vorankommen. Bei den italienischen Behörden sei in den vergangenen Jahren deutlich spürbar eine bessere und konsequentere Bekämpfung der organisierten Kriminalität erfolgt.