Zugleich bricht Effenberg eine Lanze für den in die Kritik geratenen Niko Kovac: Der Trainer mache nicht viel falsch. "Man muss aus meiner Sicht auch mal an die Spieler appellieren. Wenn ein Spieler mal nicht an seine Leistungsgrenze kommt, okay. Aber wenn es fünf, sechs sind, wird es auch für Bayern schwer", sagt der frühere Kapitän der Münchner.