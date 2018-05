Pssst! Nicht weitersagen! Bei der deutschen Nationalmannschaft geht es heute extrem geheim zu. Bundestrainer Joachim Löw hat die eigene U20-Mannschaft nach Südtirol anreisen lassen, damit sein Weltmeister-Team schon vor dem offiziellen Testspiel am Samstag gegen Österreich auf Wettkampftemperatur kommt. An diesem Montag und am Mittwoch sind zwei Partien gegen den Nachwuchs geplant – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit Planen sollen Spione ferngehalten werden. Löw bastelt an seiner WM-Taktik und -Formation.