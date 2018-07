Der Stolz einer vom WM-Glück berauschten Nation soll Kroatiens Helden jetzt auch an die Spitze der Fußball-Welt tragen. Trainer Zlatko Dalic hatte nach dem Halbfinal-Triumph gegen England zur Pressekonferenz das rot-weiße Karo-Trikot als Signal an das freudetrunkene Vier-Millionen-Volk übergestreift, Kapitän Luka Modric sagte: "Kroatien ist im Moment der Wahnsinn." In der Heimat tanzten Hunderttausende auf den Straßen, die Boulevardzeitung "24sata" jubelte am Donnerstag: "Wir greifen nach Gold."