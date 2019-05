3. Platz: Cäcilia

Cäcilia (18) will unbedingt "GNTM" werden - Mit 106.000 Abonnenten landet sie im Social-Media-Ranking allerdings nur auf Platz drei. Ob das ein schlechtes Omen ist? Cäcilia scheint sich aus Zahlen wenig zu machen. In einem kürzlich veröffentlichten Post schreibt sie: "Ich finde es immer schlimmer, dass nur noch ein Wert daraufgelegt wird, wer die meisten Follower hat und wer am meisten präsent auf Instagram ist. Verbringt Zeit mit euren Familien und euern Freunden, das ist viel mehr Wert, als irgendeine Zahl auf Instagram [...]" In der Staffel wurde Cäcilia zudem eine Ehre zuteil, die ihre Chancen trotz gemäßigter Follower-Zahlen erhöhen, den Titel am Ende mit nach Hause zu nehmen: Die Freiburgerin durfte mit Heidi Klum (45) und Vanessa (21) über den Teppich der amfAR-Gala schreiten. Die Modelanwärterinnen, die in den vergangenen Jahren mit zu der Gala durften, kamen mindestens ins Finale oder holten am Ende sogar den Sieg, wie Toni Dreher-Adenuga (19) 2018 oder Kim Hnizdo (23) 2017.