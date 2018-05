Instagram-Post mit Getränken Annemarie Carpendale löst Still-Debatte aus

Stillen oder nicht Stillen?

Mehr als 22.700 Mal wurde der Post inzwischen geliket, leidenschaftlich diskutiert wurde er ebenfalls. Denn offenbar verstehen viele es so, dass die frisch gebackene Mutter Alkohol trinkt und ihrem Sohn das Fläschchen gibt. "Wenn Du jetzt in die Flasche noch einen kleinen Schuss Sekt rein tust, schläft er auch gut", scherzt eine Userin. Andere finden es nicht so lustig: "Viele Mütter machen es sich in meinen Augen zu einfach. Gläschen auf und warm gemacht", kritisiert beispielsweise eine Followerin.