Instagram-Post an Thanksgiving Diane Kruger: Besondere Liebeserklärung an Norman Reedus

Diane Kruger (42, "Aus dem Nichts") ist glücklich. Für die deutsch-amerikanische Schauspielerin ist nach eigener Aussage ihre "liebste Zeit des Jahres" hereingebrochen: Thanksgiving. Überall in den Vereinigten Staaten von Amerika wird am heutigen Donnerstag Erntedank gefeiert. Auch die gebürtige Niedersächsin schließt sich dieser Tradition gerne an. Auf Instagram verrät sie ihren rund 800.000 Fans, wofür sie in diesem Jahr besonders dankbar ist.