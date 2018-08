Inspiriert von Edgar Allan Poe Neues Werk von Stephen King: "Eines dieser magischen Bücher"

Die Polizei hat zahlreiche Fingerabdrücke und Zeugenaussagen, die den allseits bekannten Maitland mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Detective Anderson, dessen Sohn selbst von Maitland trainiert wurde, und der Staatsanwalt scheinen einen wasserdichten Fall zu haben. Aber: Ihr Verdächtiger hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Er war zur Tatzeit in einer anderen Stadt - inklusive Begleitpersonen und Videoaufzeichnungen von ihm. Ein Mann, der an zwei Orten gleichzeitig ist. In der TV-Show "CBS This Morning" erklärte King, dass sein Buch teilweise von einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe (1809-1849) namens "William Wilson" inspiriert worden sei.