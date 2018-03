Inspiration für ihr neues Album Kim Wilde: Hat sie wirklich ein UFO gesichtet?

In der TV-Show "Loose Women" am Montag hatte sie zum ersten Mal über ihre Erfahrungen mit Ufos gesprochen. "Es war 2009. Ich war in unserem Garten mit meinem Ehemann und einem Freund", erzählte die 57-Jährige laut "Daily Mail". Dann seien Helikopter und ein helles Licht auf sie zugekommen. Dann sei das Licht wieder hinter einer Wolke verschwunden. Sie glaube, dass die Aliens bereits hier seien und schon lange gelandet seien. Das Erlebnis habe sie zu ihrem neuen Album "Here come the aliens" inspiriert.