Inspector Barnaby, Tatort ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein Sarg aus China

Peter Baxter, Buchhalter des Familienbetriebs Kings Kristall, wird ermordet. Nach dem Tod des Oberhauptes Alan King steht die Firma vor dem Aus. Besonders Sohn Ian gerät in den Fokus. Alans Bruder Charles will die Firma in Midsomer abwickeln. Barnaby vernimmt zunächst den Vertreter der Belegschaft, Jack Tewson, der lautstark die verschwundenen Pensionsgelder einfordert. Jones lässt sich in die örtliche Loge einschleusen, um zu ermitteln.