Insider verrät Darum wird Ben Affleck sein Alkoholproblem nicht los

Dem US-Portal "Page Six" verrieten "Freunde" von Affleck, dass er, sobald er nicht arbeite, in eine "destruktive Phase" geraten würde. Ein weiterer Grund für seinen erneuten Rückfall soll die Trennung von Langzeit-Freundin Lindsay Shookus (38) gewesen sein. Seitdem sei er "in schlechter Verfassung gewesen".