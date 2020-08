Insbesondere Cocker Spaniel Ella James Middletons Hunde halfen ihm gegen die Depressionen

Sein Kommentar zum Post: "Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: 'Ella hat mir das Leben gerettet' - Hunde verändern nicht nur Leben... sie retten sie." Im Video selbst schwärmt er weiter von den Vierbeinern: "Sie sind ein sehr, sehr treuer Begleiter. Für mich sind sie die Konstante in unruhigen und guten Zeiten." Nachdem er die Diagnose erhalten hatte, begleitete ihn sein Hund Ella immer zu den Therapiesitzungen. "Mit ihr an meiner Seite wurde es leichter zu verstehen, dass ich eine psychische Krankheit hatte", so Middleton.