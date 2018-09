Wenn Restaurants oder Bars umziehen, erkennt man sie danach oft nicht wieder. Das American Diner Juleps ist Mitte August von Haidhausen ins Gärtnerplatzviertel gezogen und wer in voller Geschwindigkeit vorbeiradelt, könnte meinen, in Haidhausen zu sein, so julepsmäßig sieht das neue Juleps aus. Das liegt auch daran, dass hier (bis DJ Tom Novy für ein Jahr eine Bar betrieb) das Restaurant Joe Peñas war, das bis vor einigen Jahren mit dem Juleps zusammengehörte.