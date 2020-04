Innovationspreis für eine bessere medizinische Versorgung Ärzte und Apotheker: Jetzt für den "1A-Award" bewerben!

In der Kategorie "Arzt" hat in diesem Jahr ein einzigartiges Diabetes-Projekt gewonnen: Wenn Kinder und Jugendliche unter Typ-1-Diabetes leiden, wird ihr Alltag zu einer echten Herausforderung. Zuhause, aber vor allem auch in der Kita oder in der Schule. Denn oftmals sind Lehrer und Erzieher mit dieser Situation überfordert. Der Diabetes Kinderhilfe-Verein hat mit einem E-Learning-Programm für Lehrer und Erzieher vielen Betroffenen geholfen. Dafür wurde der Verein vor kurzem mit dem 1 A-Award 2019 ausgezeichnet.