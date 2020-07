München - Es war ein Schock zum Auftakt der Champions-League-Vorbereitung des FC Bayern: Benjamin Pavard (24) knickte im Training am Montag um und zog sich eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zu. Mehr als einen Monat könnte der französische Weltmeister ausfallen, das Finalturnier der Königsklasse (12. bis 23. August wird er wohl verpassen). Das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am 8. August auf jeden Fall.