Angesprochen auf einen Wechsel seines Innenverteidigers gab sich Hasan Salihamidzic am Mittwoch schmallippig. "Ich habe gesagt, darüber rede ich nicht. Ich werde euch benachrichtigen, wenn etwas passiert", so der Sportdirektor am Rande des 20:2-Testspielsieges gegen den zehntklassigen FC Rottach-Egern. Von einer Absage an Manchester United wisse er nichts. "Mit mir hat keiner gesprochen", gab Salihamidzic zu verstehen.