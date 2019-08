Ein Fremdkörper dahoam? Schon im vergangenen Sommer war ein Transfer, damals zu Paris St. Germain, gescheitert. In diesem Jahr gab es offenbar (noch) nicht den passenden Abnehmer. So machte Boateng, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, in der Vorbereitung das Beste aus der Situation: Der frühere Nationalspieler zeigte sich fokussiert und fleißig – und war vor allem um gute Laune bemüht.