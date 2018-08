Bis wohin die reichen, zeigte er, als er 2013 mit Bayern das Triple gewann und 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister wurde. Das Bollwerk mit Mats Hummels und Torhüter Manuel Neuer würde zerbrechen. "Er ist sehr wichtig für uns und für mich einer der besten Innenverteidiger der Welt", sagte Franck Ribéry. "Er würde uns natürlich fehlen", sagte Neuer.

Die Marke Boateng

Vor allem auch in den USA ist Boateng ein Big Player. Er pflegt geschäftliche Kontakte zu Musik-Produzent Jay-Z, traf schon NBA-Star Kevin Durant oder NFL-Quarterback Deshaun Watson. In den sozialen Netzwerken folgen ihm über zehn Millionen Menschen. Ein Gesamtpaket, das marketingtechnisch nicht viele Bayern-Profis bieten, einzig der Kolumbianer James Rodríguez verfügt über ein noch globaleres.

Das spricht für einen Boateng-Transfer

Das Verhältnis zu den Bossen

Boateng geriet immer wieder mit Karl-Heinz Rummenigge aneinander. Am meisten krachte es, als Bayerns Vorstandsboss öffentlich sagte: "Es wäre im Sinne von ihm und dem des ganzen Klubs, wenn er mal wieder ein bisschen back to earth runterkommt." Boatengs Konter: "Das nächste Mal soll er mir das ins Gesicht sagen." Zu den Spielern, die Präsident Uli Hoeneß am Tegernsee besuchen, gehört er nicht. Zudem hat sich mit Trainer Jupp Heynckes sein großer Vertrauter in den Ruhestand verabschiedet.

Die Qualität des Kaders

"Ich habe drei fantastische Verteidiger, alle drei haben Weltformat", sagte Kovac am Sonntag und bezog sich damit auf Boateng, Hummels und Niklas Süle. Der 22-Jährige hat schon bewiesen, dass er ein würdiger Nachfolger sein kann. Auch Javi Martínez kann in der Innenverteidigung spielen und ist weit mehr als eine Notlösung. Deshalb schloss Rummenigge eine sofortige Verpflichtung von Stuttgarts Benjamin Pavard, der 2019 kommen soll, auch im Falle eines Boateng-Wechsels aus.

Das Alter

Am 3. September wird Boateng 30 Jahre alt, hatte zuletzt schon mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Womöglich ist es die letzte Chance auf einen Wechsel zu einem Topklub und einen letzten großen Vertrag. Die Ablösesumme: Bei 50 bis 60 Millionen liegt wohl die Schmerzgrenze der Bayern. Im internationalen Vergleich ist die also gar nicht mal hoch. Dabei steht Boateng noch bis 2021 in München unter Vertrag. Trotzdem wären bis zu 60 Millionen Euro ein satter Transfererlös.