Und was darf's sonst noch sein, Lara? Schuhe! Der Herbst steht vor der Tür und die Füße einer Frau werden, wer weiß das nicht, in weniger als einem Wimpernschlag zu Eiszapfen. Die Schuhe dürfen also ruhig warm sein. "Gerne etwas mit Fell", sagt die 21-Jährige zu ihrem prominenten Einkaufsberater. Was könnte da besser passen als, ja klar: UGG-Boots. "Die sind ebenfalls zeitlos und dieses Paar ist durch die Schleifen hinten nicht ganz so basic", urteilt Simonetti. Preis: 199,95 Euro. Ab in den Warenkorb damit.

Nach Tasche und Schuhen bleiben vom Gutschein noch 90,10 Euro über. Dafür hat der Social-Media-Star einen Tipp für Lara: "Weißt du was, gib die restlichen 90 Euro nicht heute mit mir aus, sondern komm einfach nochmal wann anders mit einer Freundin her und ihr geht in Ruhe shoppen. Dann hast du deine Ruhe – und schon etwas Startkapital dabei."



Diese Kombination passt immer: Lara entscheidet sich für eine schwarze Handtasche und braune Boots mit Fell. Foto: mbu

Eine gute Idee, findet Lara, die mit ihrem Shoppingberater mehr als zufrieden ist: "Riccardo hat sofort gemerkt, was ich mochte oder was mir nicht so gefallen hat. Die Vorschläge, die er mir gemacht hat, passten immer sehr genau zu meinem Geschmack."

Die AZ-Userin hat sich von Riccardo Simonetti bestens ausstatten lassen. Der Herbst kann kommen.



Der Instagram-Star und die AZ-Userin haben knapp 500 Euro in München vershoppt. Foto: mbu

Für Riccardo Simonetti ging's am Tag nach dem Shopping-Date zum Dreh für seine neue Show "Riccardo’s Dream Date – Fan Edition” auf E! Entertainment". In vier Episoden erleben Fans gemeinsam mit dem Social-Media-Star unvergessliche "Dream Dates“ mit ihren Idolen.

Mit von der Partie sind US-Schauspier Jason Priestley, Model und Moderatorin Sylvie Meis, Singer-Songwriter Iggy von Lions Head sowie die Münchner Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels.

"Riccardo’s Dream Date – Fan Edition" läuft ab dem 15. Oktober immer montags um 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere.