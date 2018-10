"Inkasso Heinzi", Pontiac Firebird, ... "Inkasso Heinzi" und Co.: Vier Fragen zum "Tatort: Her mit der Marie!"

Wer ist "Inkasso Heinzi"?

Der Wiener Kleinkriminelle "Inkasso Heinzi" ist eine regelmäßig wiederkehrende Nebenrolle im österreichischen "Tatort"-Universum. In manchen Ausgaben wird nur über ihn gesprochen, weil er beispielsweise gerade wieder im Gefängnis sitzt, in anderen Folgen ist er zu sehen wie diesmal. Seinen ersten Auftritt hatte er im Mai 2011 in der Folge "Ausgelöscht". Verkörpert wird Bibi Fellners freundlich-naiver Kontakt ins Milieu von dem Wiener Schauspieler Simon Schwarz (47, Eberhoferkrimi-Verfilmungen).