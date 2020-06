München – Die Tunnel in der Schleißheimer Straße und der Tegernseer Landstraße werden vorerst nicht mehr gebaut – und auch die Pläne für den Tunnel in der Landshuter Allee sind von der grün-roten Rathausregierung auf Eis gelegt – zumindest, sofern man einen Weg findet, Anwohner anderweitig vor Lärm und schlechter Luft zu schützen, wie es im Koalitionsvertrag steht. Denn die Stickstoffbelastung erreichte in den vergangenen Jahren mehrfach bundesweite Spitzenwerte – im negativen Sinne.