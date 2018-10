Bayern-Fans bekleben Litfasssäulen

Überall in der Stadt waren Plakate zu sehen, welche auf teils humoreske Weise für Trikots in den Klubfarben werben sollen. Ziel waren auch Wartehallen der von MVG-Bushaltestellen an stark frequentierten Orten in München. Betroffen war vor allem die Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt, wie die MVG auf AZ-Nachfrage mitteilte. Insgesamt seien rund 30 Wartehallen beklebt worden, hieß es. Die Plakate seien im Rahmen der regelmäßigen Reinigung entfernt worden.