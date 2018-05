Inhalt steht noch nicht fest Donald Trump Jr. möchte ein Buch veröffentlichen

Wird es ein Enthüllungsbuch? Schreibt er über seine Jugend? Oder etwa sogar über seine gescheiterte Ehe? Bisher ist nicht bekannt, um was es genau gehen soll, Donald Trump Jr. (40), der Sohn von US-Präsident Donald Trump (71), scheint aber an einem Buch zu arbeiten. Insider aus der Branche sollen der "New York Post" verraten haben, dass Trump Jr. gerade auf der Suche nach einem Verleger sei.