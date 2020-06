Ingwer, Zitrone und mehr Diese Hausmittel sollte man in Zeiten von Corona zu Hause haben

Es müssen nicht immer Medikamente sein, um Beschwerden wie Kopfschmerzen, Halsschmerzen oder Schlafstörungen zu bekämpfen. "Hausmittel haben selten Nebenwirkungen und regen den inneren Arzt an, also unsere Selbstheilungskräfte", weiß Dr. med. Franziska Rubin, Autorin von "Die besten Hausmittel: Was wirklich hilft" (Becker Joest Volk Verlag). Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die Ärztin über die heilende Wirkung von natürlichen Hausmitteln und verrät außerdem, welche man in Zeiten des Coronavirus unbedingt zu Hause haben sollte.