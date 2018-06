Beim Jurytanz, einem Quickstep zu "We Go Together", zog er bereits die Jury in seinen Bann. "Boah, das war auf den Punkt", lautete das Urteil von Jorge Gonzalez (50). Motsi Mabuse (37) fand den Auftakt von Lück "extrem locker, extrem erfrischend". Und auch Chef-Kritiker Joachim Llambi (53) fand nur anerkennende Worte. 29 Punkte gingen somit gleich zu Beginn auf das Konto von Lück.