Inga Lindström, Blind Side, ... TV-Tipps am Sonntag

In "Inga Lindström: Die zweite Chance" (ZDF) verliert Bert Tischendorf nach einem Unfall sein Gedächtnis. ProSieben zeigt "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" zum ersten Mal im Free-TV. Und Ex-Agent Mills jagt in "96 Hours - Taken 3" (RTL) die Mörder seiner Frau.