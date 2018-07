München - Ein bisserl kürzer, ein bisserl technischer, ein bisserl teurer: So lassen sich die Neuigkeiten rund um das Oktoberfest zusammenfassen, das am 22. September beginnt. Nur 16 Tage geht die Wiesn heuer. Auch wenn die Wiesn 2017 so schlecht besucht war, wie seit 1985 nicht mehr, gibt’s eine technische Neuerung, die Besucherströme lenken soll: Das Wiesnbarometer zum Füllstand läuft über 80 Infoscreens in Münchner S- und U-Bahnen.