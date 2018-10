Zum Auftakt des Marathons und des Halbmarathons werden am Freitag (12. Oktober) die Startnummern verteilt. Gleichzeitig eröffnet die GMM Sportmesse in der Olympiahalle ihre Tore. Am Samstag wird es dann richtig fesch im Olympiapark beim internationalen Trachtenlauf ab 10.30 Uhr. Es werden rund 800 Trachtenläufer erwartet. Am 14. Oktober um 10 Uhr fällt am Coubertinplatz schließlich der Startschuss zum Marathon. Die Veranstalter rechnen mit rund 80.000 Zuschauern entlang der Strecke. Der Halbmarathon beginnt erst am Nachmittag um 13.30 Uhr auf der Denninger Straße in Bogenhausen.