Indiana Jones, Happy Feet, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Abenteuerfilm

1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones (Harrison Ford), der Archäologieprofessor Henry Jones (Sean Connery), auf der Suche nach dem "Heiligen Gral" spurlos. Indiana macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Dr. Elsa Schneider (Alison Doody) sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry Jones in ein altes Schloss an der österreichischen Grenze entführt.