Independence Day, Friesland, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Rubbeldiekatz, Komödie

Für Jungschauspieler Alexander Honk (Matthias Schweighöfer) läuft es in Sachen Karriere alles andere als rund - bis er dank seines Agenten und Bruder Jürgen plötzlich auf die irre Idee kommt, beim Vorsprechen für einen Hollywood-Streifen in Frauenkleidern zu erscheinen. Prompt ergattert Alex die Rolle des deutschen Mädchens in einem Nazi-Film und sein Alter Ego, die blonde Alexandra, ist geboren. Nicht nur, dass er von nun an die ständigen Flirtattacken seiner Kollegen über sich ergehen lassen muss, bahnt sich zwischen ihm und Sarah (Alexandra Maria Lara), dem Star des Films, eine tiefe Frauenfreundschaft an.