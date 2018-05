Für Farmer Gerald (33) aus Namibia und seine Anna geht es in großen Schritten auf die Hochzeit zu. Die beiden lernten sich in der vergangenen Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen, meisterten seither eine Fernbeziehung und seine Diagnose Guillain-Barré-Syndrom. Nun war er zwei Wochen lang bei ihr im Ruhrgebiet und ist aktuell auf der Rückreise in seine Heimat, wie er seine Fans auf Instagram wissen lässt.