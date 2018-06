In Wrack eingeklemmt Tragischer Unfall: Notarzt auf Einsatzfahrt schwer verletzt

Traunstein - Ein Notarzt im am Mittwochnachmittag auf einer Einsatzfahrt verunglückt. Mitten in Traunstein ereignete sich der schwere Unfall, der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen vor Ort war er mit seinem Einsatzfahrzeug und Blaulicht, vermutlich auch mit Martinshorn, auf der Salienenstraße in Richtung B305 zu einem Notfall unterwegs.