In Wien Arnold Schwarzenegger schwärmt von Treffen mit Greta Thunberg

Beide nehmen in Wien am "R20 Austrian World Summit" teil. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. 2010 hat Schwarzenegger in Kooperation mit den Vereinten Nationen die Umweltschutzorganisation "R20 Regions of Climate Action" gegründet. Greta Thunberg hat die "Fridays for Future"-Bewegung ins Leben gerufen.