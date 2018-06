In US-Talkshow von Andy Cohen Patricia Clarkson schwärmt von Justin Timberlakes bestem Stück

In der US-Talkshow von Andy Cohen (50) plaudern Promis gerne mal schlüpfrige Details und Geheimnisse aus. Ob beim Spiel "Plead the Fifth" oder freiwillig - wie es nun Schauspielerin Patricia Clarkson (58, "House of Cards") getan hat. Bei einer lustigen Fragerunde geriet sie ins Schwärmen über Justin Timberlake (37, "Man of the Woods"), mit dem sie einst den Film "Freunde mit gewissen Vorzügen" (2011) gedreht hat. Dabei rutschte ihr ein pikantes Detail über die Lippen...