In Tracht zum Gottesdienst Zum Garter Day trägt Prinz William Straußenfedern

Prinz William (35) hat am Montag Prinz Charles (69) und Queen Elizabeth II. (92) zum traditionellen Gottesdienst am sogenannten Garter Day begleitet. Vor hunderten Schaulustigen zogen die Royals in die St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor ein, wo Prinz Harry (33) seine Herzogin Meghan (36) knapp einen Monat zuvor geheiratet hatte. Gekleidet waren die drei Royals - neben weiteren Trägern der Würde - in der traditionellen Tracht des Hosenbandordens, die unter anderem aus einer langen samtenen Robe und einer dunklen, mit Straußenfedern geschmückten Kappe besteht.