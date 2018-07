In Toronto getötet 21-Jähriger erschossen: Drake trauert um Rapper Smoke Dawg

Smoke Dawg zählte in Kanada zu einer Gruppe Rappern, die zu den Shooting-Stars der Branche gerechnet werden. Der erfolgreiche Musiker Drake (31), der ebenfalls aus Kanada kommt, trauert in den sozialen Medien um seinen Kollegen. In seiner Instagram Story schrieb er: "All diese talentierten, gesegneten Seelen, die in letzter Zeit ausgelöscht wurden - es ist niederschmetternd."