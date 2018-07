Ferrari-Fahrerin erstattet Selbstanzeige

Ein paar Stunden nach dem Unfall aber rief eine 84-Jährige aus Seeshaupt bei der Polizeiinspektion in Starnberg an um eine Selbstanzeige zu machen. Sie habe am Nachmittag in Starnberg mit ihrem Ferrari einen Unfall verursacht, gab die rüstige Sportwagenfahrerin an. Bei ihrem Ferrari sei ein Schaden von 2.000 Euro entstanden.