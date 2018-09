In Staffel zwei der Serie Von "Game of Thrones" zu "Jack Ryan": Neue Rolle für Tom Wlaschiha

Die Serie "Tom Clancy's Jack Ryan" spielt im von Autor Tom Clancy (1947-2013) entworfenen Jack-Ryan-Universum. Der CIA-Analyst Jack Ryan, gespielt von John Krasinski (38, "The Office") musste in Staffel eins einen Terroranschlag auf die USA verhindern. In weiteren Rollen sind Wendell Pierce (54, "The Wire") und Abbie Cornish (36, "Somersault") zu sehen. Ebenfalls in den neuen Folgen dabei: "House of Cards"-Star Michael Kelly (49) und Noomi Rapace (38, "Verblendung"). Die erste Staffel ist bereits auf Amazon Prime Video erhältlich.