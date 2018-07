In "stabilem" Zustand Nach Überdosis: So geht es Demi Lovato

"Variety" berichtet unter Berufung auf die Polizei von Los Angeles, dass vormittags ein Notruf von Lovatos Anwesen eingegangen sei. Als erstes hatte "TMZ" berichtet, dass die 25-Jährige bewusstlos aufgefunden und mit einem Medikament behandelt worden sei, das bei einer Opioid-Überdosis helfen soll, bevor sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Eine Quelle, die Lovato nahe steht, habe dementiert, so "TMZ", dass Heroin die Ursache war, wie es in ersten Berichten hieß. Was die Sängerin zu sich genommen hat, wollte sie laut "TMZ" den Sanitätern nicht sagen, in ihrem Haus sollen aber keine Drogen gefunden worden sein.