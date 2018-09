In sieben Shows dabei Paul Janke steht mit den Chippendales auf der Bühne

Ob er sich dabei aber auch genauso ambitioniert die Kleider vom Leib reißen wird wie seine neuen Kollegen? Auf seinem Ankündigungsbild bei Instagram gibt sich Janke zumindest schon einmal freizügig. In erster Linie fungiert er bei den sieben Terminen auf der "About last night..."-Tour aber als Moderator. Genauer unter die Lupe nehmen kann man seine Qualitäten dabei in München, Mannheim, Düsseldorf, Leipzig, Hamburg und Berlin.