Moderator Thomas Hermanns (55) und Profitänzerin Regina Luca (29) mussten sich am Freitag von "Let's Dance" verabschieden, in der neunten Show war für die beiden Schluss. Er habe das "ein bisschen kommen sehen", sagte Hermanns anschließend im RTL-Interview. Schließlich habe es mit Iris Mareike Steen (26) eine Comeback-Kandidatin gegeben. Und die Freude bei den Fans über ihre zweite Chance hatte diese nutzen können. Steen war für den verletzten Schauspieler Bela Klentze (29) in die Show zurückgekehrt.