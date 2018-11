In San Francisco gezeigt Samsungs neues Falt-Smartphone: Das muss man jetzt wissen

Fragen bei Design und Termin

Wie das Smartphone genau aussehen wird, ist noch unbekannt, denn vom Design wollte der Hersteller noch nichts zeigen. Der Prototyp wurde so präsentiert, dass bis auf die Displays vom Äußeren nichts erkennbar war. Auch wann genau das neue Smartphone erscheinen soll, steht noch in den Sternen.

Der Marktstart dürfte aber in nicht allzu ferner Zukunft liegen, wenn nichts schief läuft. Samsung wolle das "Infinity Flex"-Display nämlich "in den kommenden Monaten" in Massenproduktion geben. Die Veröffentlichung des ersten Samsung-Smartphones mit Falt-Display könnte also durchaus bereits 2019 anstehen.