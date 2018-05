In Robe von Alberta Ferretti Caro Daur: Deutsche Fashion-Bloggerin glänzt in Cannes

Caro Daur (23) zählt zu den bekanntesten deutschen Instagram-Stars und Fashion-Bloggern. Auch bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes glänzt die Influencerin gerade. Auf dem roten Teppich zeigte sie sich in einer langärmligen Robe von Alberta Ferretti. Das transparente Oberteil war mit zahlreichen funkelnden Schmucksteinen verziert. Darunter trug sie ein knappes silbernes Bustier. Unter einem schwarzen Band rund um die Taille fiel die Robe in weißen Stoffbahnen zu Boden und lief in einer eleganten Schleppe aus. Ein hoher Beinschlitz sorgte für zusätzlichen Glamour.