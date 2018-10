Zur Sicherheit wurden am Vormittag im Stadtteil Prüfening in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort alle Gebäude evakuiert. Eine Grundschule blieb geschlossen. Für Anwohner stellte die Stadt eine Notunterkunft in einem Gymnasium zur Verfügung. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden. (Lesen Sie hier: Bombenfunde in Bayern - Ein Ende ist lange nicht in Sicht)