In Portugal Sarah Lombardi: Urlaub mit Sohn Alessio und Freund Julian

Wie glücklich Lombardi mit dem neuen Mann an ihrer Seite ist, zeigte sie auch schon zuvor auf Instagram. Anfang Juli postete sie ein Foto, auf dem das Paar in sommerlichem Look eng umschlungen auf einem Boot posiert. Erste Schnappschüsse der beiden waren im Februar 2020 aufgetaucht, darauf waren sie am Rande eines Spielfelds zu sehen. Später präsentierten sie sich dann auch in einer Instagram-Story schwer verliebt.