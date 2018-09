In Pittsburgh Berührende Mahnwache: Fans trauern gemeinsam um Mac Miller

Rapper Mac Miller ist völlig überraschend am 7. September im Alter von 26 Jahren gestorben. Sein Tod hat nicht nur seine Familie, Freunde und Weggefährten geschockt, auch seine Fans sind in tiefer Trauer. Gemeinsam haben sie in Pittsburgh, seiner Heimatstadt, an den Rapper gedacht. Bei der bewegenden Mahnwache im Blue Slide Park, so auch der Name seines Debütalbums, sind hunderte Fans zusammengekommen, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Seine Großmutter Marcia Weiss war auch dabei.