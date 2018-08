Der junge Mann war gemeinsam mit Freunden in einer Bowlingbahn in der Martin-Lutherstraße. Gegen 21 Uhr verließ er die Lokalität, um einen Telefonanruf entgegenzunehmen. In der Parkanlage in der Lohstraße wurde er dann plötzlich von hinten von zwei unbekannten Personen festgehalten, ein dritter Täter schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.